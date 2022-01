OM - Mercato : les premiers mots de Gigot

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

À la surprise générale, l'Olympique de Marseille a annoncé ce samedi soir la signature de Samuel Gigot. Prêté jusqu'à la fin de la saison au Spartak Moscou, le défenseur central français arrivera définitivement à l'OM l'été prochain.

Sur le site officiel du club olympien, l'ancien joueur d'Arles-Avignon n'a pas caché sa joie de rejoindre l'OM. "Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France. Je vais d’abord finir la saison avec mon club, le Spartak Moscou, et ensuite je viendrai à partir de juin à l’Olympique de Marseille, donc je suis très heureux et très fier."

𝑺𝒂𝒎𝒖𝒆𝒍 𝑮𝒊𝒈𝒐𝒕 🎙 «Très heureux et très fier» 🔵⚪️ pic.twitter.com/RxOktWKIYo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 30, 2022