OM - Mercato : son arrivée, les supporters, son passé au PSG... les premiers mots forts de Guendouzi

Cinquième recrue de l'Olympique de Marseille depuis le début du mercato estival, Mattéo Guendouzi, qui est prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat obligatoire de 11 millions d'euros, a été présenté ce mercredi à l'Orange Vélodrome. Le milieu de terrain français a répondu aux questions de la presse en compagnie du président olympien, Pablo Longoria.

Son choix de rejoindre l'OM

"L'OM c'est un club historique, l'un des plus grands en Europe. J'ai vraiment été attiré par le projet à partir de mes discussions avec le président et le coach Sampaoli. J'ai senti de la confiance de leur parti. On a tout de suite parlé de football, on a eu un bon feeling. Je remercie sincèrement Pablo Longoria, il a fait beaucoup pour ma venue ici."

Son état physique

"J'ai eu une fracture du 5e métatarse mais maintenant tout va pour le mieux, je me sens bien, les tests médicaux sont bons, dès demain je commence une partie de l'entrainement collectif avec l'équipe."

Son passé au PSG

"J'ai joué très jeune au PSG, mais je vivais à Saint-Germain, c'était juste le club de ma ville, je le représentais. Aujourd'hui je suis focalisé sur l'OM, je suis là pour le club, les fans, le peuple marseillais, et on m'a déjà montré de l'amour ici, je veux leur rendre sur le terrain en mouillant le maillot."

Son profil

"Le coach en parlerait mieux que moi, mais j'essaye d'aider le collectif, je ne suis pas ici pour me montrer moi. Je veux m'adapter à l'équipe, à la stratégie du coach. J'ai des qualités techniques, qui je l'espère aideront le groupe à faire de bonnes choses."

Son caractère sulfureux

"J'ai un caractère pour défendre les couleurs du club, j'ai toujours eu un caractère de gagnant, même à l'entraînement. Sur le terrain ça ne changera jamais. J'ai peut-être fait des erreurs par le passé, mais j'ai grandi. Je pense que mon caractère correspondra bien aux supporters marseillais."

Sa situation contractuelle

"Je suis venu ici pour m'incrire dans la durée, je raisonne sur le long terme, je veux m'inscrire dans ce projet, aider le club à jouer la Ligue des Champions et gagner des titres."

Ses modèles

"Moi c'est Zinédine Zidane, c'est un modèle pour tout le monde, humainement et en tant que footballeur. Après j'ai beaucoup regardé Xavi pour m'en inspirer aussi."

Ses connaissances à l'OM

"Tout le monde connait l'OM, dans le monde entier. C'est un très grand club européenn, une immense fierté d'être ici. Je connais déjà Boubakar Kamara, Pape Gueye, Steve Mandanda, ils m'ont tous très bien accueilli."

Ses premiers échanges avec Sampaoli

"Dès le premier rdv que j'ai eu avec lui, j'ai senti un réel feeling, on a la même philosophie, la même idéologie footballistique. J'ai senti une très grande confiance de sa part. Et j'aime sa personnalité, je sais qu'un coach comme ça va me correspondre. J'ai beaucoup apprécié nos échanges, je suis convaincu que nous allons gagner des choses. Vraiment."

La ferveur des supporters

"Ca ne m'a pas du tout effrayé, au contraire. Les gens vivent pour le foot ici. Je me rappelle du match contre Leipzig au Vélodrome, c'est pour ce genre de moments que tu joues au football. J'aime la ferveur, c'est ce que je suis venu chercher ici."

