OM - Mercato : les révélations sur le couac Daniel Wass !

Les raisons du couac Daniel Wass connues ? Selon les informations de Marca, le polyvalent Danois pouvant évoluer au milieu de terrain comme au poste d’arrière droit aurait pu poser ses valises à l’OM durant ce mercato. Le joueur aurait même fait du club phocéen son choix numéro 1 mais le président de Valence aurait refusé de le laisser partir malgré une offre de 1,5 millions d’euros de Pablo Longoria. Le journal espagnol rapporte que le président de Valence aurait espéré 6 millions pour lâcher son joueur.

Pablo Longoria prêt à retenter sa chance en janvier ? Pas sur…

L’autre potentielle cause du non transfert de Daniel Wass à Marseille serait le non-départ de Boubacar Kamara. Et pour cause le milieu de terrain espoir français peut également évoluer au poste de latéral droit à l’instar de Valentin Rongier en cas d’indisponibilité de Pol Lirola. Pablo Longoria n’aurait donc pas nécessairement besoin de s’attacher les services du Danois. Agé de 32 ans, l’ancien joueur d’Evian Thonon Gaillard arrive en fin de contrat l’été prochain à Valence. Affaire à suivre.

