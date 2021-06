OM - Mercato : Lirola prêt à aller au bras de fer pour Marseille ?

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

L'OM par ci, l'OM par là. Et après les dossiers Gerson et De la Fuente, déjà conclus, un nouvel épisode, cette fois sans fin, pourrait débouler au siège des dirigeants marseillais. Celui du défenseur Pol Lirola qui, comme vous le savez, appartient à la Fiorentina.

Selon le quotidien La Provence, le joueur ne veut que l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine, alors que Pablo Longoria ne parvient pas à faire baisser l'option d'achat. Cette dernière serait comprise entre 10 et 15 millions d'euros, somme conséquente. Peu importe, et toujours selon le média, Lirola serait disposé à attendre la reprise et que les dirigeants italiens consentent à formuler une offre moins importante.

Le bras de fer n'est donc plus très loin.