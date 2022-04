OM - Mercato : Liverpool à l'origine des problèmes de Longoria dans un dossier sensible ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En fin de contrat en juin 2023, Duje Caleta-Car suscite beaucoup de préoccupation autour de l'OM. Il faut dire que le Croate, qui a été recruté pour 18 M€ au RB Salzbourg, pourrait faire une Boubacar Kamara et partir libre dans un an s'il venait à refuser son départ l'été prochain. Une situation née d'une mauvaise gestion passée qui met aujourd'hui en difficulté Pablo Longoria.

Suiveur de l'OM pour le compte de Football Club de Marseille, Mourad Aerts a dévoilé les coulisses de la cassure entre l'international croate et la direction : l'échec de son départ à Liverpool en janvier 2021. Un échec qui reste en travers de la gorge de Duje Caleta-Car aujourd'hui.

Caleta-Car fait toujours payer à l'OM l'épisode Liverpool de janvier 2021

« Elle est là, l’erreur dans toute la gestion du cas Caleta-Car parce que si tu l’avais vendu à Liverpool certes tu ne l’aurais pas eu cette année. Il t’a quand même rendu de fiers services mais bon, avec l’argent que tu aurais reçu, tu aurais pu recruter peut-être quelqu’un d’autre, tu aurais peut-être eu d’autres options. En tout cas, sur la gestion froide et cynique de son aventure contractuelle à l’OM, tu t’es rendu la tâche difficile en le bloquant et ensuite tu as essayé de le vendre à tout le monde l’été dernier et lui, il s’est dit, vous m’avez bloqué maintenant je vais faire la fine bouche, donc oui la tâche est difficile », a expliqué le journaliste dans l'émission Débat Foot Marseille.

Pour autant, un départ de Caleta-Car cet été n'est pas à exclure, lui qui intéresserait notamment Arsenal, Aston Villa (Steven Gerrard serait venu au Vélodrome pour lui selon notre spécialiste Mercato Ignazio Genuardi !) ou encore l'Atlético Madrid après sa bonne saison. Reste à savoir si le vice-Champion du Monde prendre la risque de quitter l'OM maintenant alors qu'il est titulaire et que la Coupe du Monde au Qatar aura lieu en novembre prochain. Un Mondial qui figure parmi ses objectifs.

Présent lors de l’affiche de mercredi dernier entre #Marseille et #Nantes, #Gerrard s’est notamment penché sur le cas de Caleta-Car. À la recherche d’un défenseur central de poids, #Aston #Villa envisage d’investir sur l’international croate. #Mercato #Marseille — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) April 23, 2022

