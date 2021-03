OM - Mercato : Liverpool ne lâche pas un défenseur marseillais

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Au jeu des transferts, et des rumeurs..., pas simple d'y voir clair. Notamment lorsque personne ne vient confirmer l'existence de quelconques contacts entre un club et un joueur. Résultat, et plusieurs semaines après la clôture du mercato d'hiver, bien difficile de savoir si le défenseur central de l'OM, Duje Caleta-Car, était bel et bien dans les petits papiers de Liverpool.

Seule certitude, le transfert ne s'est pas fait. Et Caleta-Car a poursuivi sa route à Marseille. Le Croate sera-t-il avec Jorge Sampaoli dans quelques mois ? Rien n'est moins sûr. En effet, et si l'on en croit le Liverpool Echo, généralement bien informé sur les Reds, Caleta-Car demeure une possibilité pour Jurgen Klopp. Et notamment parce que l'entraîneur allemand de Liverpool collectionne les blessés à son poste.

Reste désormais à savoir si l'OM aura besoin de vendre l'été prochain. Et ce qu'en pensera le bouillant Jorge Sampaoli...