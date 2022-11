Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

A ceux qui se désespèrent à l'idée de voir Gerson revenir à l'OM, faute d'accord entre Pablo Longoria et les dirigeants du Flamengo, deux bonnes nouvelles sont tombées ce mercredi. La première concerne le club brésilien. Pas en mesure de payer l'indemnité réclamée par Marseille, le champion d'Amérique du Sud pourrait prochainement voir tomber 37 M€ dans ses caisses. En effet, Liverpool aimerait recruter son milieu défensif Joao Gomes, qui évolue donc au même poste que Gerson quand il porte la tunique du Mengao. Si ce transfert venait à se concrétiser, on sait vers qui se tournerait Flamengo pour combler le vide...

Mais au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu outre-Atlantique, la piste FC Séville serait toujours d'actualité ! En effet, selon Sport, Jorge Sampaoli a soumis une liste de noms à ses dirigeants pour le mercato hivernal et Gerson y figure en très bonne place. C'est l'entraîneur argentin qui avait demandé à Longoria de recruter le Brésilien il y a un an. Il est fan du joueur et semble persuadé qu'il pourra s'imposer en Liga. Pour l'OM, qu'importe la destination pourvu que les caisses se remplissent !