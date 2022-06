OM - Mercato : Longoria a acté un départ en catimini, d’autres déjà en vue !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Après le départ de Nasser Larguet, le directeur du centre de formation de l’OM, en avril dernier, la gestion des jeunes à Marseille pose question. D’autant plus que juste après, c’est Jean-Claude Giuntini qui a démissionné de son poste de responsable de la formation interne des cadres.

Plus récemment, un autre départ aurait frappé le centre de formation de l’OM. Selon Treize013 sur Twitter, souvent bien informé sur le sujet, Georges Prost ne serait plus recruteur au sein du club marseillais. Et selon la même source, « ça ne sera pas le dernier départ ». Affaire à suivre.

Pour résumer Après les départs de Nasser Larguet et de c’est Jean-Claude Giuntini du centre de formation de l’OM ces dernières semaines, le club marseillais aurait enregistré le départ de Georges Prost, qui était recruteur. Et cela ne pourrait pas être le dernier.

Adrien Deschepper

Rédacteur