OM - Mercato : Longoria a appelé l'AC Milan au sujet de Thauvin

Le sujet Florian Thauvin est très sensible à l'Olympique de Marseille. La possibilité de voir partir le champion du monde gratuitement l'été prochain irrite beaucoup en interne. Alors, quand Paolo Maldini parle du gaucher (« Il sera en fin de contrat, donc c'est une opération intéressante du point de vue économique. C'est un joueur de haut niveau. C'est évidemment un profil que l'on suit »), pourtant pas de façon polémique, ça énerve. André Villas-Boas a répondu à l'Italien en conférence, imité hier soir par Pablo Longoria.

«Florian Thauvin, c'est une question compliquée, a expliqué l'Espagnol au micro de Téléfoot. On travaille. On parle avec l’entourage pour trouver la façon dont on peut se rapprocher. Je ne veux pas faire de polémique avec Maldini et Milan, qui sont en train de faire un bon travail et qui comprennent que c’est compliqué de faire prolonger un joueur dans ce genre de contexte, mais je n’ai pas trouvé ces déclarations très respectueuses. C’est déjà du passé, on s’est parlé et c’est le moment de passer à autre chose.»

Le joueur que le Milan ne parvient pas à prolonger est Hakan Çalhanoglu. Le Turc de 26 ans évolue au poste… d'ailier gauche et c'est justement parce qu'il refuse de signer un nouveau bail aux mêmes conditions qu'actuellement que les Rossoneri envisagent de recruter Florian Thauvin pour le remplacer !

🎙️ Pablo Longoria (Sports director of Marseille) :"Maldini remains a legend, but we found his words disrespectful. But now it is a thing of the past, we talked about it. End of the controversy. The renewal of Thauvin ? We are talking to his entourage about it, it's difficult." pic.twitter.com/Dly2MBLfpY