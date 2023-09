OM - Mercato : Longoria a bouclé son été par une jolie petite plus value

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Lors des dernières heures du Mercato, l'OM a vendu à Lorient le jeune défenseur Isaak Touré. Le joueur de 2,06 mètres a signé un contrat jusqu’en 2028 avec les Merlus mais le montant du transfert restait inconnu.

Il a été cédé pour 8 M€

Mais ce jeudi, dans son édition du jour, l'Equipe en dit plus sur la transaction et dévoile le montant. Lorient a versé 8 M€ à l'OM pour le défenseur de 20 ans, que l'OM avait prêté à l’AJ Auxerre la saison passée. Il avait été acheté au Havre pour 5,5 M€ il y a tout juste un an.

