OM - Mercato : Longoria a bouclé une nouvelle arrivée en catimini avant le Servette !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Mais où s’arrêtera Pablo Longoria cet été ? Après l’arrivée de William Saliba, 8e recrue du mercato estival de l’OM, le président espagnol a profité du match amical contre le Servette de Genève jeudi soir au stade Parsemain (3-1) pour boucler une nouvelle signature !

Il s’agit de Milan Guendouzi, qui n'est autre que le petit frère du neo Marseillais Mattéo. C’était une rumeur qui a vu le jour et c’est désormais officiel. Le joueur lui-même s’était proposé lors de l’officialisation de son frère.

À 19 ans, ce milieu de terrain évoluait en National 3 au GSI Pontivy et a été formé au FC Lorient et à Troyes. Évidemment, on peut penser qu’il viendra renforcer les rangs de la réserve avant de penser à voir plus haut.

✍🏼Premier contrat professionnel pour Milan Guendouzi, petit frère de Matteo. #TeamOM pic.twitter.com/z70G375cMx — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 15, 2021