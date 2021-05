OM - Mercato : Longoria a ciblé un joueur d’exception cet été

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, qui prépare déjà le mercato estival, piste depuis plusieurs semaines le talentueux meneur de jeu de Velez Sarsfield, Thiago Almada (20 ans), qui a été présélectionné par l'Argentine pour la Copa América 2021.

"On parle d'un joueur d'exception"

Pour Le Phocéen, Nico De la Rua, spécialiste du championnat argentin, s'est confié sur ce grand espoir de l'Albiceleste. "C’est un numéro 10 ou un neuf et demi. Il peut aussi jouer sur les côtés, même si je le préfère dans l’axe. Il dribble, il percute et il est très juste dans ses passes et dans la finition. À son âge, il prend déjà le jeu de son équipe à son compte. Un petit gabarit pas très costaud, mais très solide sur ses appuis. On parle vraiment d’un joueur d’exception, déjà parmi les meilleurs à son poste. C’est l’avenir du football argentin à son poste et je pense qu’il va très rapidement arriver chez les A", a-t-il déclaré.

