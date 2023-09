OM - Mercato : Longoria a commis une boulette que Marcelino va payer cher

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Même s'il est 3e de Ligue 1 avec 8 points sur 12, l'OM n'a pas réalisé un bon début de saison. La faute à l'élimination en tour préliminaire de la Champions League, aux nuls frustrants à Metz (2-2) et à Nantes (1-1) ainsi qu'à un niveau de jeu globalement décevant. La pression est déjà sur les épaules de Marcelino, qui va en plus être confronté à un calendrier très relevé d'ici la fin du mois (Toulouse, Ajax, PSG, Monaco, Brighton). Mais pour Jérôme Rothen, cette entame mi-figue, mi-raisin est à mettre au début de Pablo Longoria, pas du coach espagnol.

"Quand tu changes trop de choses dans un club comme Marseille..."

"Quand tu changes plus de la moitié d'une équipe, c'est compliqué, a déclaré l'ancien Parisien dans son émission sur RMC. Avec Eric (Di Méco), avec Pascal (Olmeta), on a été joueurs et on sait que les automatismes, la complicité dans un vestiaire, ça se créé. Et ça prend du temps. C'est un miracle ce qui s'est passé il y a deux ans et la saison passée. Je suis en colère contre Longoria car il connaît parfaitement le football mais beaucoup moins un vestiaire. Quand tu changes trop de choses dans un club comme Marseille, tu sais que ça va avoir des effets négatifs sur le début de la saison."

🎙@RothenJerome : "Il connaît le football, moins un vestiaire. Changer comme ça dans un club comme Marseille, tu peux avoir des effets négatifs."



⚪🔵 Jérôme Rothen pointe les limites de la méthode Longoria. pic.twitter.com/wWujGqmeQu — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 21, 2023

