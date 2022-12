OM - Mercato : Longoria a craqué sur un joueur de L1 qui se révèle au Mondial

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM a lancé les hostilités en vue du mercato hivernal. Et le récent crochet de Pablo Longoria au Qatar n’a peut-être pas été vain. Présent actuellement aux États-Unis pour s’entretenir avec Frank McCourt et le board olympien, le président de l’OM a prospecté pendant la Coupe du monde.

Et plusieurs pistes ont été creusées sur place. Hier, on parlait ainsi d’Aïssa Laidaouni (Ferencvaros, 25 ans), et voici le tour d’Azzédine Ounahi (22 ans). Selon Media Foot, le joueur d’Angers est LA révélation du Mondial après avoir impressionné l’Espagne de Luis Enrique en 8es de finale.

À 22 ans, le milieu international marocain, qui sera forcément suivi après sa Coupe du monde de haute volée avec les Lions de l’Atlas, est sous contrat avec le SCO jusqu'en juin 2026 et a pris part à 14 rencontres de Ligue 1, cette saison. Polyvalent, le natif de Casablanca est capable d'évoluer comme milieu central, milieu offensif et milieu défensif. Il est estimé à 3,5 M€ sur Transfermarkt.