OM - Mercato : Longoria a déjà donné sa réponse à Sinisterra

L'OM, qui vient de vendre Cengiz Under, pourrait également perdre Ruslan Malinovskyi. Les Olympiens pourraient donc tenter de se renforcer et deux profils ont été identifiés. Il s'agit de l'attaquant montpelliérain Elye Wahi et de celui de Leeds United Luis Sinisterra. Pablo Longoria aurait d'ailleurs déjà donné une réponse à ce dernier.

Longoria ne vise pas Sinisterra

Malgré sept buts et une passe décisive en 22 matches la saison dernière, Luis Sinisterra ne serait pas dans le viseur de l'OM, tout comme Elye Wahi, selon les informations de Foot Marseille. À l'image de ce qui s'est passé avec le Milanais Charles De Ketelaere, l'intérêt de l'OM pour Luis Sinisterra serait inventé et ce sont les agents de ce dernier qui auraient sondé l'OM. Le média ajoute par ailleurs que la piste Wilson Isidore (Lokomotiv Moscou) serait en revanche plus concrète.

