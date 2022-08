OM - Mercato : Longoria a désormais un ancien chouchou de Mourinho dans le viseur

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Présent hier à la conférence de presse d'Alexis Sanchez, Pablo Longoria n'a pas évoqué la suite du mercato. Mais elle devrait consister en un dégraissage de l'effectif, Konrad De La Fuente et Cédric Bakambu étant poussés vers la sortie, de même que Duje Caleta-Car, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Si les deux premiers sont victimes de l'arrivée du Chilien, pour le Croate, en revanche, il faudra trouver un remplaçant. Et selon L'Equipe, Longoria a une idée bien précise de qui ça pourrait être.

Il négocierait en effet depuis deux mois avec le défenseur de Manchester United Eric Bailly. Egalement dans le viseur de l'AS Monaco, le défenseur ivoirien de 28 ans a compris que son avenir n'était pas chez les Red Devils, où il a été, à l'été 2016, la première recrue de José Mourinho, qui croyait beaucoup en lui. Cet hiver, il a été proche de s'engager avec l'AC Milan. Il serait tenté par un rebond en Ligue 1 mais un obstacle majeur se dresse entre lui et l'OM : United ne veut entendre parler que d'un transfert alors que Longoria ne propose qu'un prêt...