OM - Mercato : Longoria a encore toutes ses chances avec son sous-Messi

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Honnête club historique de Serie A, l’Udinese ressemble à une formation tremplin pour certains cracks. On pense ici à Seko Fofana (26 ans), qui a passé de glorieux mois dans le Frioul avant de prendre la direction du RC Lens et donner un nouvel élan à sa carrière. Le milieu international ivoirien est en passe de réussir son pari.

Depuis, l’intéressé est en effet devenu capitaine des Sang et Or et attire le regard de plusieurs écuries anglaises et du PSG. Gerard Deulofeu suivra-t-il le même chemin que Fofana ? Si la carrière de l’ancien crack du FC Barcelone est déjà plus riche et tourmentée, ce dernier est ouvert au départ.

« Pour l'instant, il n'y a que des rumeurs. Je reconnais que j'aimerais franchir un palier, mais tout doit suivre son chemin et je suis très heureux à l'Udinese. Ce qui est sûr, c'est que j'ai 28 ans et que mes meilleures années sont devant moi », a-t-il lâché dans le quotidien madrilène As. Sous jusqu'en juin 2024 dans le Frioul, Deulofeu est très apprécié à l'OM par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, qui a déjà vanté sa ressemblance avec son ancien coéquipier Lionel Messi.

OM Mercato : Nouvelle mise au point de Deulofeu sur son avenir ! https://t.co/DSiACVv7bJ pic.twitter.com/xWCloD1rK7 — WF Mercato (@WYN_Mercato_) May 4, 2022

Pour résumer Très apprécié par Pablo Longoria à la présidence de l’OM ces derniers mois, Gerard Deulofeu (28 ans) envisage très sérieusement de donner une nouvelle impulsion à sa carrière au mercato estival. Loin de l’Udinese et du Frioul ?

Bastien Aubert

Rédacteur