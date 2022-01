OM, RC Lens - Mercato : Longoria a encore une chance pour Fofana

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Vu ses prestations depuis le début de la saison, Seko Fofana fait forcément rêver tous les grands clubs de France. Surtout quand son agent assure que le milieu de terrain du RC Lens pourrait aller au PSG ou à l'OM en fin de saison. Mais pour l'instant, c'est surtout l'étranger qui s'active pour lui. Hier mercredi, une rumeur venue d'Angleterre a fait état d'une offre de 17 M€ de Burnley, actuel mal classé en Premier League.

Selon Foot Mercato, il n'en serait rien. Burnley serait bien intéressé, de même que Leeds et Newcastle, le plus actif sur ce dossier mais, pour le moment, aucune offre ne serait arrivée sur les bureaux des dirigeants lensois. De toute façon, ces derniers entendent conserver leur métronome jusqu'à la fin de la saison. Seule une offre indécente pourrait les faire changer d'avis. On en est loin. Ce qui laisse une chance à l'OM pour juin prochain. Mais il faudra un sacré chèque des Phocéens pour réussir à attirer Seko Fofana...

🚨Info : Contrairement à ce qu'ont pu rapporter certains médias, #Lens n'a reçu aucune offre pour Seko Fofana 🇨🇮🇫🇷.



• Réel intérêt de #Burnley, de #Leeds mais surtout de #Newcastle qui est le club le plus intéressé actuellement. @sebnonda pic.twitter.com/UJndd3bR8X — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 12, 2022