OM - Mercato : Longoria a encore une cible surprise sous le chapeau

À la veille de la clôture du mercato estival, l’OM reste actif comme il l'a été depuis le début. Soucieux d’avoir une équipe compétitive, le président Pablo Longoria n'hésite pas à doubler voire tripler les postes.

Une piste menant à Braga a été démentie

Le quotidien L’Équipe révélait ainsi en début d’après-midi que l’OM avait entamé des négociations avec Braga pour le milieu de terrain Ali Mohamed Al-Musrati, auteur d’un but et d’une passe décisive en cinq matchs depuis le début de la saison. Toutefois, La Minute OM a révélé quelques minutes plus tard que cette piste n’était pas d’actualité. A suivre...

🔹L'OM a entamé des négociations pour faire venir Ali Mohamed Al-Musrati 🇱🇾 (27 ans), milieu de terrain de Braga !



(@lequipe) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/tf0LUOa3lI — Infos OM (@InfosOM_) August 30, 2023

🛑 Finalement la rumeur sur Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati 🇱🇾 n’est pas d’actualité. #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/ZHDLNi5Z4w — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) August 30, 2023

