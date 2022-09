OM - Mercato : Longoria a failli réaliser un coup qui aurait rendu dingues les Girondins de Bordeaux

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Cet après-midi, l'OM se déplace à Auxerre, où il croisera la route de Benoît Costil. Le gardien de 35 ans aurait pu être olympien cette saison, comme le relate L'Equipe : "Actuellement à Auxerre, qu'il a rejoint libre, Benoît Costil a eu la surprise de recevoir un coup de fil de Pablo Longoria le week-end précédant sa signature à l'AJA. Nous sommes alors le samedi 9 juillet et le président marseillais, qui vient de laisser partir Steve Mandanda à Rennes, recherche activement une doublure à Pau Lopez. Il explique à Costil qu'il a le profil et sonde l'état d'esprit de l'ancien gardien de Bordeaux. Longoria met en avant le fait qu'il recherche quelqu'un à la mentalité irréprochable et qui ne posera pas de problèmes dans le vestiaire. L'agent est mis dans la boucle, Costil est emballé par le projet et le dirigeant marseillais promet à tout le monde d'avancer sur ce dossier le lundi suivant. Sauf que le gardien reste sans nouvelle. Après trois jours de silence radio, il prend la décision de rejoindre Auxerre. Et si Longoria n'a pas suite, c'est que le président olympien était vite passé à autre chose : la venur de Ruben Blanco du Celta Vigo".

Une arrivée de Costil à Marseille n'aurait pas manqué de saveur vu qu'il est un ancien Bordelais et qu'on sait combien les supporters girondins détestent l'OM. Sachant que l'aventure entre le gardien vétéran et le FCGB s'est très mal terminée, son transfert en Provence aurait d'autant plus déchaîné les passions...