OM - Mercato : Longoria a fait signer un buteur inattendu !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ruslan Malinovskyi arrivé en grande pompe cette semaine, l’OM serait encore lancé sur une autre recrue sur le plan offensif. Pas forcément un avant-centre mais un joueur capable de pallier la blessure d’Amine Harit, blessé et indisponible pour le reste de la saison. Pablo Longoria n’a de toute façon peut-être pas besoin d’un nouvel attaquant de pointe.

Alexis Sanchez a encore montré contre le FC Lorient ses talents de buteur et une autre recrue estivale a endossé ce rôle à merveille : Chancel Mbemba (28 ans). Aligné hier soir au Vélodrome, le défenseur central arrivé de Porto cet été compte déjà quatre buts cette saison avec l'OM, dont deux en L1. Toujours à l'initiative offensivement, le stoppeur est même le meilleur joueur de son équipe aux notes de L'Équipe (5,94) !

« Chancel ne se pose pas mille questions, a déjà prophétisé son ancien coéquipier à Anderlecht Guillaume Gillet dans L’Équipe. C’est un vrai soldat, tu peux compter sur lui à tout moment. Dans le un contre un, c’est une force de la nature, et il n’est pas dénué de qualité dans le jeu aérien, même si c’est un axe de progression, encore. En plus de ses qualités physiques, il a surtout cette facilité à attaquer l’espace balle au pied et à casser des lignes. Cerise sur le gâteau, il va te garantir cinq à six buts par saison, le luxe ! » Un vrai goleador... qui n’a rien coûté à l’OM.