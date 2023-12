OM - Mercato : Longoria a fait une offre à un ancien du club et met à l'essai deux attaquants

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Plus de six ans après son départ de l'Olympique de Marseille, Stéphane Sparagna pourrait faire son retour au sein de son club formateur. Et pour cause, d'après le compte Twitter @ODMByTreize013, le défenseur central français, qui évolue désormais à Aubagne, aurait reçu une offre de contrat de l'OM. Mais ce serait pour renforcer l'équipe réserve, actuellement dernière de National 3, et non l'équipe de Gennaro Gattuso.

🔴 𝗜𝗡𝗙𝗢 @ODMByTreize013 - L'#OM fait une offre pour un Minot ! Dans la course pour le maintien en National 3, l'Olympique de Marseille souhaite se renforcer avec des joueurs d’expérience, et a fait récemment, une proposition à un joueur formé au club : le défenseur Stéphane… pic.twitter.com/ORipli7BQP — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) December 8, 2023

Deux joueurs mis à l'essai avec l'équipe réserve !

Un autre renfort de poids pourrait bientôt débarquer au sein de l'équipe réserve de l'OM. Il s'agirait de l'ancien attaquant de l'AS Monaco et d'Évian Thonon-Gaillard, Yannick Sagbo. Toujours selon les informations du compte Twitter @ODMByTreize013, l'ancien international ivoirien, sans club depuis l'été 2022 et la fin de son aventure avec le club qatari d'Al-Mesaimeer, serait actuellement mis à l'essai par le club olympien tout comme Enzo Sauvage, un Marseillais passé par Wolverhampton entre 2017 et 2019. Reste désormais aux deux joueurs de transformer l'essai.

🔴 𝗜𝗡𝗙𝗢 @ODMByTreize013 - Actuellement dernier de National 3, et après avoir inscrit seulement 10 buts en 9 rencontres, l'#OM a décidé de mettre en test un Marseillais. L’attaquant Yannick Sagbo 🇨🇮 (ex-#ASM, ex-#ETG…), âgé de 35 ans. L’international Ivoirien est sans club… pic.twitter.com/KIjb2Iex2l — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) December 8, 2023

🔴 𝗜𝗡𝗙𝗢 @ODMByTreize013 - Dans l’optique de se maintenir en National 3, l'#OM a mis récemment en test un autre attaquant : il s’agit de Enzo Sauvage 🇫🇷 (1999), un Marseillais passé par Wolverhampton Wanderers Football Club 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 entre 2017 et 2019. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/U1VD3RszB3 — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) December 9, 2023

