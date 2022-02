OM - Mercato : Longoria a fait une offre au remplaçant idéal de Kamara

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Plus les semaines passent, moins on voit comment Boubacar Kamara pourrait prolonger à l'OM. Certes, le Minot s'était déjà fait prier pour signer son premier contrat pro il y a cinq ans car son entourage est dur en négociations. Mais là, entre les propositions de grands clubs et des rapports frais avec Pablo Longoria, il semble plus que probable qu'il ira voir ailleurs en juin. Et sans rapporter la moindre indemnité à son club formateur...

Pour le remplacer, l'OM a déjà signé le jeune Turc Bartug Elmaz, en fin de bail à Galatasaray. Mais Longoria souhaiterait plus d'expérience. Et selon le média espagnol La Tercera, il aurait formulé une offre à Arturo Vidal, lui aussi libre en juin après la fin de son expérience à l'Inter Milan. Cela fait plusieurs mois que l'Espagnol suit le milieu chilien de 34 ans. Et il sait que le temps lui est compté puisque la FIFA devrait interdire l'OM de recrutement pour un an suite à l'affaire Pape Gueye. Le profil de Vidal a été validé par Jorge Sampaoli.