OM - Mercato : Longoria a ferré le renfort qui a toujours manqué à Marseille

Arrivé au printemps à l'OM, Matthieu Louis-Jean, nouveau responsable de la cellule de recrutement du club phocéen, a déjà oeuvré à Manchester United, où il avait côtoyé David Friio, et à l'OGC Nice. Et dans La Provence, Julien Fournier, directeur du football chez les Aiglons, a dit tout le bien qu'il pensait de Louis-Jean.

Louis-Jean « a une vraie expertise »

« Il est très tourné vers les jeunes joueurs, a-t-il confié. Il a une vraie expertise sur la détection de jeunes potentiels. Pour moi, il fait partie des gens sérieux et crédibles dans ce métier. C’est un métier compliqué, fait de frustration. Tu peux flasher sur 10 joueurs, et il peut y en avoir neuf qui ne veulent pas venir et le dixième qui n’est pas faisable financièrement. Il faut être patient, travailleur, humble et discret. Et il a toutes ces qualités ». Une bonne pioche pour l'OM, donc, à priori...