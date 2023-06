OM - Mercato : Longoria a ferré un champion d'Europe !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Ce mardi, le média turinois Tuttosport fait une grosse annonce : la Juventus Turin serait prête à libérer son expérimenté défenseur central Leonardo Bonucci (36 ans). Le champion d'Europe 2020 avec l'Italie a perdu sa place de titulaire la saison dernière et il voudrait retrouver un club dans lequel il jouerait afin d'être opérationnel pour l'Euro 2024 en Allemagne. La Vieille Dame ne s'opposera pas à ce départ et, surprise, l'OM serait intéressé !

Deux gros obstacles à la venue de Bonucci

Pablo Longoria entretient de très bonnes relations avec son ancien club, en témoigne le dossier Milik. Néanmoins, la venue de Bonucci est loin d'être actée. En effet, le défenseur central gagne 12 M€ dans le Piémont, soit beaucoup trop pour les finances phocéennes. Et puis, avec Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Samuel Gigot et Sead Kolasinac (même si sa prolongation n'est pas encore actée), son secteur affiche déjà complet, sans parler de l'intérêt pour Romain Saïss (Besiktas). Il faudrait des départs à l'OM et un gros effort de la part de Bonucci pour que la rumeur devienne réalité...

Pour résumer La Juventus Turin serait prête à libérer son expérimenté défenseur central Leonardo Bonucci (36 ans), à qui il reste une année de contrat. Le profil du Transalpin intéresserait grandement le président de l'OM, Pablo Longoria.

Raphaël Nouet

Rédacteur