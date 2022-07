OM - Mercato : Longoria à Londres pour boucler un transfert

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Igor Tudor ne mettra pas son nez dans le mercato de l’OM mais son style de jeu sera un élément à prendre en compte avant de recruter. C’est pour cette raison que Pablo Longoria a déjà ciblé des joueurs de couloir afin de répondre aux besoin d’un coach adepte d’un 3-5-2 modulable. Le rôle des latéraux sera donc primordial dans cette configuration et c’est donc tout naturellement que le président de l’OM a déjà creusé plusieurs pistes à ce poste. Celle menant à Nuno Tavares, qui a repris l'entraînement du côté de Colney, est d’ailleurs confirmée aujourd’hui par La Provence. Dans son édition du jour, le quotidien régional ajoute même que Longoria a voyagé à Londres pour faire avancer son recrutement... sans confirmer que c'était pour le latéral portugais d’Arsenal. Le joueur de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2025, est estimé à 15 M€ par la plateforme Transfermarkt. 🇫🇷 William Saliba a fait son retour à l'entraînement avec arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Il est accompagné de son agent qui doit discuter avec les dirigeants sur son contrat. Le club refusera de s'en séparer #TeamOM #MercatOM



🗞 @afcstuff | @TheSun pic.twitter.com/aAABo8H4Oi — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 11, 2022

Pour résumer Alors que le Croate Igor Tudor continue de faire suer les joueurs de l’Olympique de Marseille à grosses gouttes à l’entraînement, son président Pablo Longoria s’est rendu à Londres pour faire avancer un dossier chaud du mercato.

