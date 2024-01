OM - Mercato : Longoria a mis un stop à un ancien crack de l’OL

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

C’est certain, Anthony Martial ne jouera pas à l’OM. Qu’il est loin le passé glorieux de Martial, en 6 ans le Guadeloupéen à tout perdu, tant en efficacité qu’en popularité. Le désormais ex international français peine à être tranchant devant le but, pire, l’attaquant n’a été titulaire que 7 fois sur les 19 matchs possibles (TCC) avec Manchester United. Son prêt de six mois au FC Séville il y a trois ans n’a pas inversé la tendance et l’heure est à un départ aujourd’hui. Le Français a été proposé à l’OM, mais la réponse a été radicale.

C’est un NON à l'OM !

D’après TeamTalk, la direction de l’OM n’a pas donné suite à la proposition. La réputation de Martial est mauvaise sur les terrains. Nous ne pouvons que lui souhaiter de retrouver un challenge à la hauteur de ce qu’il a connu entre 2016 et 2020 avec les Red Devils.

