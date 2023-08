OM - Mercato : Longoria a pris un engagement à 40 M€ auprès de McCourt !

Zapping But! Football Club OM : Rongier, Guendouzi, Gueye, Veretout… Qui sacrifier au milieu ?

Eliminé de la Ligue des Champions par le Panathinaïkos, l'OM a perdu très gros financièrement mardi soir. Pour autant, dès le coup de sifflet final, Pablo Longoria s'est voulu rassurant sur l'état des finances olympiennes et sur la suite du Mercato : « On avait projeté les différents scénarios. On a agi avec équilibre et responsabilité, comme doivent le faire tous les dirigeants, pour ne pas compromettre notre saison ».

Si l'Espagnol a déploré ne plus pouvoir attirer les mêmes profils, le message passé par la direction est claire : ce n'est pas une tragédie et l'avenir du club n'est pas menacé. Dès mercredi soir, les dirigeants se sont même réunis pour faire des projections autour de la dernière quinzaine du Mercato et établir une stratégie avec pour objectif d'obtenir les deux ou trois renforts encore souhaité par Marcelino (un latéral et un attaquant au moins, un ailier s'il y a le budget).

Longoria encore à des années-lumières de son objectif de ventes !

Mais ce qui est certain, c'est que l'OM veut vendre et pas seulement pour éponger les 20 M€ minimum de pertes sèches nés de la sortie de piste contre les Grecs. D'après L'Equipe, Pablo Longoria avait budgétisé de vendre pour encore 40 M€ cet été … Et pour l'instant, on est assez loin du compte (30 M€ sont quand même rentrés grâce à Ünder, Suarez, Milik et Radonjic).

Il ne désespère pas de trouver une solution pour Ruslan Malinovskyi en Série A mais également pour Mattéo Guendouzi. Si l'Angleterre est moins chaude pour l'international français, le quotidien glisse deux pistes en Italie (la Lazio et l'Inter Milan) mais toujours pas d'offres officielles. Plus le temps passe, plus il sera difficile d'espérer mieux qu'un prêt d'une saison avec option d'achat automatique...

