OM - Mercato : Longoria a pris un terrible uppercut pour Saliba

Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

William Saliba jouera-t-il à l’OM la saison prochaine ? Cette question taraude tous les supporters du club phocéen tant le nouveau défenseur central de l’équipe de France a été solide lors de l’exercice écoulé. Arsenal tient les rênes dans ce dossier brûlant et ne compte pas le libérer cet été à moins d’un petit miracle.

« Les rumeurs de prêt sont loin d'être exactes. Le conseil d'administration d'Arsenal et Mikel Arteta comptent tous deux sur Saliba dans le cadre de l'équipe pour la saison prochaine, affirme Fabrizio Romano. On m'a dit que la situation ne pouvait changer qu'en cas d'enchère folle. Arsenal lui fait confiance, même désireux de discuter d'un nouveau contrat. »

Les révélations du spécialiste italien des transferts devraient jeter un grand coup de froid à l’OM, où Pablo Longoria avait l’intention de formuler une offre d’environ 25 millions d’euros pour recruter Saliba. Problème : tant que l’opération dégraissage ne sera pas active, rien ne pourra avancer. Ce qui laisse de facto tout le loisir aux Gunners d’avancer leurs pions.

William Saliba situation. Rumours on loan move are wide of mark, Arsenal board and Mikel Arteta both count on Saliba as part of the team for next season. ⚪️🔴 #AFC



Been told situation could only change in case of crazy bid. Arsenal trust him - keen on discussing a new contract. pic.twitter.com/HdelHSWimu