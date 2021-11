OM - Mercato : Longoria a raté le nouveau Modric, le Stade Rennais en profite

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

Les supporters du Stade Rennais salivent depuis quelque temps devant le nouveau prodige appelé Lovro Majer (23 ans). Lancé par Bruno Genesio, le milieu de terrain croate a flambé dimanche dernier en étant à la baguette devant l’OL au Roazhon Park (4-1). Sa vista, sa technicité, la fluidité de ses gestes et sa capacité à gober les espaces sont autant d’atouts qui avaient tapé dans l’œil de Pablo Longoria au cours du dernier mercato hivernal.

« Cet été, Lovro Majer a rejoint Rennes en provenance du Dinamo Zagreb. Toutefois, on sait que Pablo Longoria s’intéressait à lui l’hiver dernier mais c’est finalement Olivier Ntcham qui a rejoint l’OM avec le parcours qu’on lui connait maintenant », rappelle l’excellent site Cœur Marseillais.

Présent dans la dernière équipe type de L1, Majer a été tellement éblouissant contre l’OL que L’Équipe l’a déjà comparé à un certain Luka Modric, vice-champion du monde et ancien Ballon d’Or du Real Madrid ! « On s’enflamme peut-être un peu mais il avait des airs de Luka Modric, dimanche, sur la pelouse du Roazhon », a glissé le quotidien sportif. Depuis cette dernière comparaison flatteuse, Majer a confirmé les attentes en brillant avec la sélection croate cette semaine à Malte, en étant à l’origine de plusieurs buts de son équipe. L’OM peut s’en mordre les doigts.