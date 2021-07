OM - Mercato : Longoria a refusé une première offre pour Kamara

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Boubacar Kamara était absent hier à Gueugnon pour le match amical contre Saint-Etienne (2-1) car atteint du covid. Mais le jeune défenseur central-milieu défensif de l'OM était tout de même présent dans les discussions puisqu'il aurait fait l'objet d'une offre de 15 M€ de l'AS Monaco, selon le journaliste de Winamax Thomas Bonnavent. Offre rejetée par Pablo Longoria, toujours d'après cette source.

En fin de contrat dans un an, Kamara constitue un vrai point d'interrogation dans l'intersaison marseillaise. Meilleur joueur de la saison passée, encore excellent lors de la préparation, il est à la fois un pilier de l'équipe mais également sa plus grosse valeur marchande. Comme les caisses sonnent creux et qu'il n'a plus que douze mois de contrat, l'idéal serait de le vendre. Mais Pablo Longoria attend plus que 15 M€. Et il n'est pas spécialement chaud pour renforcer un concurrent en L1. Sans compter qu'il a conscience qu'il affaiblirait son équipe, même s'il a beaucoup recruté aux deux postes que peut tenir le Minot…

⚪🔵 Info OM : l'OM aurait refusé une offre de 15 millions d'euros de l'AS Monaco pour Boubacar Kamara. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) July 28, 2021