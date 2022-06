OM - Mercato : Longoria a relancé une piste alléchante de janvier

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Avec le retour de William Saliba à Arsenal et les départs de Boubacar Kamara et d’Alvaro, l’OM s’active pour se renforcer en défense. L’arrivée de Samuel Gigot en provenance du Spartak Moscou est bouclée mais le club marseillais ciblerait tout de même un autre défenseur central : Riechedly Bazoer (25 ans). Le Néerlandais est en fin de contrat avec le Vitesse Arnhem et est aussi capable de jouer milieu défensif.

L’entourage de l’international hollandais a même confirmé à Votbal que l’OM faisait bien partie des options pour le défenseur central passé par l’Ajax Amsterdam et le VfL Wolfsburg. Le média néerlandais précise également que l’Olympique de Marseille avait déjà tenté de signer Riechedly Bazoer lors des précédentes périodes de transferts, dont l'hiver dernier, mais que ses offres avaient été refusées par le Vitesse Arnhem. D’autres clubs en Turquie et au Portugal seraient intéressés par le joueur.

🔴 L'OM est en pourparlers avec les agents de Riechedly Bazoer 🇳🇱 (25 ans) sur la possibilité d'un transfert.



✍ Il sera libre de tout contrat dès le 1er juillet 2022. #MercatOM #TeamOM



🗞 @FabrizioRomano pic.twitter.com/4jtqUDUsK2 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 12, 2022

Adrien Deschepper

Rédacteur