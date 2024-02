OM Mercato : Longoria a réussi un gros coup bénéfique à Gasset

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Iliman Ndiaye l’a lui-même avoué : sa prestation dominicale contre le MHSC fut sans doute sa meilleure sous le maillot de l’OM (4-1). Auteur d’un match propre et tonique, le milieu offensif sénégalais a enfin semblé au niveau attendu depuis son arrivée l’été dernier. En quelques jours, le joueur de 23 ans serait même déjà devenu le chouchou de Jean-Louis Gasset. Samedi, La Provence raconte ainsi que Ndiaye a appelé le coach de l’OM pour le prévenir de son retard à l'entraînement pour raisons personnelles…

« La meilleure chose du mercato, c'est d’avoir gardé Ndiaye »

Gasset lui aurait alors dit de ne pas venir pour l'ultime séance : « Demain tu seras titulaire et tu vas tout casser. » Bien lui en a pris puisque Ndiaye a en effet tout cassé ! « La meilleure chose du mercato, c'est d’avoir gardé Ndiaye, appuie La Minute OM. Il y avait beaucoup de clubs sur lui, le joueur veut vraiment s’imposer à l’OM, je suis certain qu’il fera une belle carrière chez nous. On sent qu’il a retrouvé la confiance avec Gasset. »

