OM - Mercato : Longoria a tenté de faire revenir un chouchou des supporters

C'est une information des plus étonnantes que La Provence publie dans son édition du jour : Pablo Longoria a tenté de faire revenir Hiroki Sakai cet hiver ! Parti l'été dernier à un an de la fin de son contrat après cinq saisons de bons et loyaux services à l'OM, où il était devenu le chouchou des supporters pour sa vaillance et son professionnalisme, le latéral droit japonais de 31 ans est retourné au pays, où il porte désormais le maillot des Urawa Red Diamonds. Ce come-back n'aurait pas pu se concrétiser faute de temps.

Cette rumeur est surprenante dans la mesure où Jorge Sampaoli joue généralement sans latéral droit, Valentin Rongier occupant le poste en position défensive. Et quand il se décide à évoluer avec une défense à quatre, l'Argentin peut compter sur Pol Lirola, comme mardi soir à Lyon (1-2), même si l'Espagnol a déçu. Un retour de Sakai serait donc étonnant mais La Provence assure que Longoria serait prêt à retenter sa chance cet été !

Le président olympien a sondé le latéral japonais en vue d'un éventuel retour au mercato hivernal. Si le come-back n'a finalement pas eu lieu, question de timing, la porte n'est pas fermée pour l'été prochain #MercatOM #TeamOM #OM https://t.co/vYw091K8Tl — La Provence OM (@OMLaProvence) February 2, 2022