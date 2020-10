OM - Mercato : Longoria a tenté de piquer une pépite à Manchester United !

L’OM n’a pas manqué d’idées au mercato. Si la dernière ligne droite a été quelque peu décevante en termes d’arrivées, André Villas-Boas avait activé des pistes surprenantes.

Au cœur du mois d’août, L’Équipe explique que le jeune talent de Manchester United, Aliou Traoré, s’est engagé avec Caen (L2) sous forme de prêt après avoir été convaincu par le discours de Pascal Dupraz. Quelques jours auparavant, l’ancien du PSG (2014-2016) avait pourtant été sollicité par l’OM.

Pablo Longoria, friand depuis ses débuts en tant que scout de la découverte de jeunes talents, considère l’international des moins de 19 ans comme l’une des plus belles promesses de sa génération au poste de milieu. Après réflexion, Traoré, qui a échangé avec plusieurs joueurs de sa génération et était soucieux d’avoir un temps de jeu important, a privilégié Caen et a donc repoussé la proposition du directeur sportif de l’OM.