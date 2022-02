OM - Mercato : Longoria a tenté un ultime coup de poker avec Kamara

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Il paraît que Boubacar Kamara n'a pas du tout apprécié que Pablo Longoria tente de le vendre l'été dernier, alors que le Minot n'était pas d'accord pour quitter l'OM. Et que cela expliquerait en partie pourquoi les négociations concernant une prolongation de contrat n'avancent pas. Le lien de confiance est rompu entre les deux parties, ce qui fait que le défenseur reconverti milieu devrait aller voir ailleurs gratuitement en mai prochain.

Ce qui est sûr, c'est que les nouvelles arrivées d'Angleterre ne risquent pas d'améliorer les relations entre les deux hommes ! D'après le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, Longoria aurait tenté de placer Kamara à Manchester United dans les dernières heures ! Les Red Devils étaient intéressés par le joueur dès le début du mercato mais leurs offres ne satisfaisaient pas le président marseillais. Contraint de vendre, il espérait récupérer une plus grosse somme que la dizaine de millions d'euros proposée. Raté. Et au final, sa relation avec Kamara risque de se détériorer encore plus !

