OM - Mercato : Longoria a trouvé un argument choc pour défendre Vitinha

Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Igor Tudor ne lâche pas Vitinha. Hier, en conférence de presse, le coach de l’OM a réitéré sa confiance envers l’attaquant portugais. « Sanchez et Vitinha ? Ils joueront ensemble avant la fin de la saison. C'est une option concrète. Sanchez n'était plus habitué à jouer un cran plus bas. Il a beaucoup travaillé cette semaine. Il est prêt », a expliqué le coach de l’OM.

Pour résumer

Vitinha (23 ans), arrivé à l’Olympique de Marseille au cours du dernier mercato hivernal et qui reste sur des prestations décevantes, est défendu bec et ongles par son président Pablo Longoria. Et, ce, contre vents et marées !