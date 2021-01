OM, FC Nantes – Mercato : Longoria a un curieux plan B à Harit, Sanson finalement bradé ?

Si Pablo Longoria a déjà obtenu les prêts de Pol Lirola (Fiorentina) et Arkadiusz Milik (Naples), le « head of football » de l'OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin cet hiver... Et c'est toujours en Série A que l'Espagnol poursuit sa chasse pour renforcer l'effectif d'André Villas-Boas.

Mehdi Léris (Sampdoria), une idée à gauche

Bien que le départ probable de Morgan Sanson (Aston Villa) pousse au recrutement d'un milieu de terrain supplémentaire (Amine Harit?), ce n'est pas le seul poste sur lequel l'ancien dirigeant du FC Valence. Si l'on en croit La Provence, Pablo Longoria discute notamment avec la Sampdoria pour le milieu offensif gauche franco-algérien Mehdi Léris (22 ans).

Obligé d'utiliser Valère Germain dans un couloir du fait de la méforme de Dimitri Payet et de l'inconstance de Nemanja Radonjic, l'OM chercherait en parallèle à se débarasser du Serbe. Ce vendredi en conférence de presse, André Villas-Boas a ouvertement critiqué « NR7 » sur son état d'esprit...

Sanson vendu maximum 15 M€ ?

Pour compenser un départ de Morgan Sanson, convoité par Aston Villa, les dirigeants marseillais espèrent par ailleurs recevoir environ 17 ou 18 M€. Dans son édition du jour, L'Équipe précise qu'une offre à 15 M€ pourrait être suffisante.