OM - Mercato : Longoria a un nouvel éclair de génie, McCourt devrait très vite valider !

Pablo Longoria est-il en train de prendre le dessus sur André Villas-Boas ? Depuis son arrivée cet été, force est de constater que le directeur sportif de l’OM est plus brillant que le technicien portugais. Cet hiver, les arrivées de Pol Lirola d’Arkadiusz Milik et les départs attendus de Morgan Sanson et Kostas Mitroglou sont là pour le prouver, alors que les résultats sportifs ne sont plus bons.

Un salary-cap à 3 tranches

En parallèle, ce même Longoria fourmille de projets, notamment pour alléger la masse salariale. Parmi eux, celui de laisser partir les cadres qui le souhaitent pour bâtir une équipe en adéquation avec ses idées tout en mettant en place une espèce de salary-cap comme au Valence FC, avec trois tranches de joueurs : les stars, avec des revenus autour de 2,7 M€ net annuels, les intermédiaires entre 1,2 et 1,5 M€, et enfin les pépites entre 600 et 800 000 euros par saison.

Eyraud est déjà gaga de Longoria

Déjà fan de Longoria depuis sa signature à Marseille cet été, Jacques-Henri Eyraud pourrait rapidement la soumettre à Frank McCourt. Sûr que l’actionnaire de l’OM pourrait valider une telle initiative, destinée à lui faire faire quelques économies à grande échelle.