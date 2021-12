Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Présent en conférence de presse vendredi à deux jours du match entre l'OM et le Cannet-Rocheville (N3) en Coupe de France, Luis Henrique (21 ans) a clairement fermé la porte à un départ de Marseille pour cet hiver. S'il joue peu, le jeune Brésilien, arrivé il y a un an et demi de Botafogo, entend s'accrocher pour faire son trou.

Du côté de l'OM, on a aussi ses raisons de ne pas chercher à tout prix de porte de sortie pour Luis Henrique. L'Equipe rapporte l'une des plus importantes : le faible retour sur investissement qu'aurait un départ de l'ailier auriverde cet hiver.

En septembre 2020, l'OM avait en effet déboursé 8 M€ pour s'offrir celui qu'on présentait alors comme un « Neymar » en puissance au sein du Brasileiro. Dans les négociations, et pour s'assurer de cette venue, Pablo Longoria avait aussi cédé un pourcentage sur le joueur (5%) à son ancienne équipe. Comme personne n'investira 8 M€ ou plus cet hiver sur Luis Henrique, la cause est entendue...