OM - Mercato : Longoria a une touche avec la Juventus de CR7 pour un deal polémique

Depuis plusieurs semaines, et alors que l'OM traverse une zone de turbulences assez importante, Boubacar Kamara ressort de chaque match avec le titre de meilleur Phocéen. Au milieu de terrain, le minot de 21 ans rayonne, que ce soit dans le choc face à l'OL (1-1), dans le naufrage face au Canet (1-2) ou pour la première de Sampaoli (1-0 contre Rennes). Omniprésent à la récupération, excellent dans la construction, il commence en plus à se projeter vers le but adverse. Un tout bon, assurément, dont on se demande combien de temps il va rester dans une équipe au niveau trop faible pour lui.

Longoria espèrerait 40 M€ pour Kamara

Justement, L'Equipe se penche sur cette question ce samedi, en rappelant que Kamara est en fin de contrat en juin 2022, ce qui ne laisse que deux options aux dirigeants marseillais : le prolonger ou le vendre cet été. Dans le premier cas, les négociations s'annoncent longues car le joueur et sa mère sont réputés durs en affaires. Point positif : Kamara est très attaché à l'OM et à Marseille, où il se sent bien.

Dans le second cas, le quotidien écrit : « Le nouveau président, Pablo Longoria, est aux aguets pour un joueur qui n’a pas eu d’offres concrètes l’été dernier mais dont la valeur marchande pourrait tourner autour de 40 M€. Après l’Angleterre ou le PSG ces dernières années, certains bruits arrivent d’Italie ces derniers jours et notamment de la Juventus Turin, un club ami de Longoria ». Entre l'obligation de faire entrer du cash et la fin de contrat imminente de Kamara, le président phocéen pourrait ne pas avoir trop de choix concernant le sort d'un joueur que les supporters marseillais tiennent en très haute estime. Et qui verraient donc son départ d'un mauvais œil…