OM – Mercato : Longoria poursuit son chantier, une arrivée annoncée

Pablo Longoria restructure à l'OM et plusieurs changements sont encore attendus dans l'organigramme edu club phocéen, notamment à la formation. Pour la cellule de recrutement, c'est acté ce lundi : le club annonce sur ses antennes officielles l'arrivée de Matthieu Louis-Jean, qui prend en charge la cellule de recrutement.

Louis-Jean nouveau responsable du recrutement

« Ancien défenseur du Havre et de Nottingham Forest, Matthieu Louis-Jean, âgé de 45 ans, va intégrer le club, début mai, en tant que responsable de la cellule de recrutement. Matthieu connait bien David Friio, directeur technique du club, avec lequel il a joué à Nottingham en 2005 et collaboré à Manchester United auprès de l’équipe première (2016/2017) ainsi que Mathieu Seckinger déjà membre de la cellule. Il a également travaillé pour le département recrutement de l’OGC Nice (2019/2020) », précise l'OM. David Friio, directeur technique de l’OM se réjouit de l'arrivée de son ancien coéquipier : «Nous sommes très heureux que Matthieu ait accepté de nous rejoindre. C’est quelqu’un de reconnu dans le métier pour son professionnalisme et son expertise. Nous parlons le même langage. Nous lui souhaitons la bienvenue.»