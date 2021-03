OM - Mercato : Longoria assure ses arrières avec Amavi

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est dans l'absence que l'on mesure l'importance de la présence, dit le dicton. Les supporters de l'OM ne diront pas autre chose concernant Jordan Amavi. Depuis un an et demi, le latéral gauche était revenu à un excellent niveau après deux dernières saisons difficiles sous les ordres de Rudi Garcia. Il a même été l'un des rares Olympiens irréprochables lors de la première partie de saison. Autant dire que sa blessure à un mollet puis sa rechute ont fait beaucoup de mal à une équipe à la dérive. Surtout que son remplaçant, Yuto Nagatomo, est catastrophique…

Une clause libératoire à 40 M€

Mais le pire, c'est que les supporters marseillais pourraient ne plus jamais revoir Jordan Amavi sous le maillot blanc ! En effet, en fin de contrat en juin, il n'a toujours pas prolongé et plus les semaines passent, plus les chances de le voir parapher un nouveau bail s'amenuisent. L'incertitude entourant le futur du club, les grosses difficultés économiques et donc, sans doute, la baisse de salaire que cela implique pourraient l'inciter à aller voir ailleurs.

Mais pas de panique ! Selon Goal, le président de l'OM, Pablo Longoria, a déjà une solution de secours. Elle se nomme Alex Moreno, latéral gauche de 27 ans évoluant au Betis Séville. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Andalous, il bénéficie d'une clause libératoire de 40 M€ mais sa cote est estimée à 9 M€ par Transfermarkt. Un plan B séduisant même si la priorité, pour les supporters, reste certainement de voir Amavi prolonger.