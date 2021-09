OM - Mercato : Longoria attend un lot de consolation estampillé FC Nantes après le fiasco d’hier

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Le D-Day du mercato estival n’a jamais été une franche réussite à l’OM. Cette année n’a pas dérogé à la règle puisqu’aucun départ ni aucune arrivée n’est venue agiter le club phocéen hier. Pablo Longoria, déçu des attitudes frileuses de Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, serait remonté à bloc mais il peut se consoler avec la probable signature d’Amine Harit (24 ans).

Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que les dirigeants de l’OM ont consacré la fin de la journée à négocier avec Schalke 04 au sujet du milieu offensif marocain. Présent à Marseille depuis le week-end dernier, l’ancien crack du FC Nantes a passé sa visite médicale mais son contrat n’est toujours pas homologué par la Ligue.

Bloqué par la DNCG, Longoria avait besoin de trouver une solution pour prendre en charge le salaire du joueur, qui vient en prêt sec, sans option d’achat. Le club allemand a accepté un montage financier qui pourrait rendre l’opération possible. La réponse de la DNCG est attendue aujourd’hui. À Marseille, le quotidien sportif ajoute qu’on est plutôt confiant. La Provence confirme cette thèse de l’optimisme et ce dénouement positif attendu dans la journée. Il s’agirait alors d’un joli lot de consolation pour l’OM et Longoria, qui n’a pas ménagé ses efforts cet été.

