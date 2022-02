OM - Mercato : Longoria aurait définitivement perdu une bataille majeure

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Dimanche à Metz (2-1), l'OM a pu mesurer combien Boubacar Kamara était vital à la bonne marche de l'équipe. Absent quatre jours plus tôt à Nice (1-4), le Minot a constitué une digue difficilement franchissable par les Lorrains alors que les Aiglons se sont amusés comme des petits fous sans lui. Hélas pour l'OM, le défenseur reconverti milieu ne devrait plus être en Provence la saison prochaine. Selon L'Equipe, Kamara et son entourage auraient pris la décision d'aller voir ailleurs et donc de ne pas accepter les offres de prolongation de Pablo Longoria.

Pour le président marseillais, c'est un coup dur à plus d'un titre. Déjà parce que sportivement, il sera difficile de le remplacer. Ensuite parce que Kamara était un symbole en tant que pur marseillais et en tant que joueur formé au club. Il représentait aussi l'une des meilleures valeurs marchandes de l'effectif. L'OM aurait pu espérer récupérer 30 M€ pour lui. Enfin, ce départ montre que l'Espagnol, pourtant adoré des supporters, ne réussit pas tout. Depuis plus d'un an, il essaye de prolonger son joueur mais va devoir s'avouer vaincu. Pire, même, il semblerait que Kamara n'ait pas apprécié d'avoir été poussé vers la sortie l'été dernier au motif qu'il refusait justement de signer un nouveau bail et qu'il en tiendrait rigueur à son président...