OM - Mercato : Longoria aurait déjà finalisé plusieurs arrivées pour cet été !

Zapping But! Football Club OM : podium de L1 ou Europe, faut-il sacrifier l'un des deux ?

Comme on le comprend dans le très bon portrait que lui a consacré le France Football de ce mois-ci, Pablo Longoria connaît la plupart des joueurs de la planète foot sur le bout des doigts. Depuis qu'il a pris les commandes de l'OM, l'Espagnol s'est distingué par sa capacité à réaliser de très bons coups. L'été dernier, il a quasiment rebâti l'effectif avec très peu de moyens, pour le résultat que l'on sait.

Et ça devrait être pareil à l'intersaison, à en croire le journaliste de L'Equipe Mathieu Grégoire : "Pablo Longoria a déjà des accords dans le sens où il travaille en amont sur le mercato. Il aime bien multiplier les pistes. L’OM pourrait être interdit de recrutement et il faut anticiper les prochains mercatos. Aujourd’hui, Longoria travaille en amont comme avec Gigot et il a avancé avec des joueurs qui seraient libres et qui pourraient rejoindre rapidement l’OM".

Pour résumer Le président de l'OM, Pablo Longoria, aurait déjà l'accord de plusieurs joueurs pour rejoindre le club cet été. Tout dépendra s'il est bien interdit de recrutement par la FIFA et s'il est qualifié pour la Champions League ou pas.

Raphaël Nouet

Rédacteur