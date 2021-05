OM - Mercato : Longoria aurait déniché la future idole du Vélodrome !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L'Italie est un vrai terrain de chasse pour l'OM depuis que Pablo Longoria est aux affaires. Nouvelle piste : Erick Pulgar, le milieu de la Fiorentina, selon la presse transalpine. Et la piste plait beaucoup au consultant de RMC Sport Jonatan MacHardy, fan de l'OM, qui avait soumis le nom du joueur il y a une quinzaine de jours.

MacHardy aux anges pour Pulgar

« La priorité de l'OM avec la vente de Kamara, ça doit être Erick Pulgar. Tout pour devenir l'idole du Vel. La petite pointe de méchanceté et de technique qui manque au milieu de l'OM », avait-il en effet posté. D'où sa joie à l'annonce des contacts. « Apparemment il y a des rumeurs sur des contacts entre Pulgar et l'OM. Aucune info, mais juste mon avis sur le joueur, qui serait LA recrue. Ça me semble être trop beau pour être vrai. »