OM - Mercato : Longoria aurait également acté un départ !

Si il est un club français actif en ce début de mercato, c'est bien l'OM. Qui multiplie les arrivées et tente, également, d'alléger sa masse salariale en vue d'équilibrer ses comptes et, surtout, de satisfaire aux exigences de la DNCG. Alors que le dernier coup d'éclat de Pablo Longoria a pour nom William Saliba, en prêt d'Arsenal, il semblerait qu'un attaquant olympien soit proche de faire ses valises.

On parle ici de Nemanja Radonjic, prêté au Hertha Berlin la saison dernière, et un temps annoncé au Benfica Lisbonne. Pablo Longoria attend du transfert près de 10 millions d'euros et c'est sans doute pour cette raison qu'il multiplie les contacts. Révélé par Nicolo Schira, le dernier en date a pour nom le Genoa. Radonjic pourrait donc assez vitre quitter Marseille.