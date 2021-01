OM - Mercato : Longoria aurait ferré le nouveau Pogba !

Pablo Longoria n’a pas encore terminé son mercato hivernal. Et pour cause, le directeur sportif de l’OM cherche encore la perle rare au milieu pour pallier le départ de Morgan Sanson à Aston Villa. Sur le marché hexagonal, les prix gonflent vite, clubs et joueurs se montrant très gourmands.

Drivé par Raiola, Tongya est surnommé le « petit Pogba » en Italie

C’est du coup en Italie que le directeur sportif de l’OM a réalisé la plupart de ses coups. Arkadiusz Milik, Paul Lirola ou encore Franco Tongya sont ainsi venus garnir les rangs du club phocéen cet hiver. Sur ce dernier, on sait finalement peu de choses si ce n’est qu’il évoluera avec l’équipe de National 2. S’il a la chance de jouer - ce qui n’est pas gagné en raison de la crise sanitaire - les observateurs pourraient lui trouver quelques similitudes avec... Paul Pogba. C’est déjà le cas de l’autre côté des Alpes. « Il est bon tactiquement et techniquement. Milieu puissant qui joue avec de l’intensité. Très dynamique aussi. Pour un relayeur, il préfère attaquer que défendre. Quand il était plus jeune, certains journalistes italiens le surnommaient le petit Pogba », a indiqué à Foot Mercato le journaliste de TMW Giacomo Iacobellis. Pour l’anecdote, Tongya a une autre similarité avec le milieu de MU : il a quitté son agent Federico Pastorello en 2020 pour rejoindre Mino Raiola.