OM - Mercato : Longoria aurait ferré un nom qui vend même du rêve à Messi

L’OM continue de faire feu de tout bois au mercato estival. Lors de son récent séjour en Italie, Pablo Longoria aurait bien avancé sur plusieurs dossiers de taille. Donc celui de Giovanni Simeone. D’après Foot Mercato, l’attaquant de Cagliari (24 ans) donne sa priorité à l’OM en cas de départ cet été.

Auteur de 6 réalisations et 2 passes décisives en 33 apparitions la saison passée en Serie A, le fils du célèbre Diego est « clairement convaincu par le projet phocéen », qui « privilégie un prêt avec option d'achat. » De leur côté, les Sardes préfèrent un transfert sec.

Les discussions sont en cours entre les différentes parties. « Stefano Capozucca, directeur sportif de Cagliari, a rencontré un intermédiaire de l’OM hier à Milan, assure Nicolo Schira. Les négociations se poursuivent pour Cholito. L’attaquant argentin aimerait venir à l’OM. »

